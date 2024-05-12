Türk Eğitim-Sen Antalya 2 Nolu Şube Kadın Kolları ekibi, 27 Mart 2016 tarihinde Mardin Nusaybin'de şehit düşen ve cenazesi Alanya'da defnedilen Özel Harekat Polisi Coşkun Nazilli'nin annesini ziyaret ederek, Anneler Günü'nü kutladılar. Üyeler, bu özel gün sebebiyle şehidimizin annesine çiçek hediye ederek, buruk olduğu bu günde kendisini yalnız bırakmadılar. (Gülser YİĞİT)
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Alanyalı şehidimizin annesine duygulandıran ziyaret
Türk Eğitim-Sen Antalya 2 Nolu Şube Kadın Kolları üyeleri, şehidimiz Çoşkun Nazilli‘nin annesini ziyaret ederek, Anneler Günü'nü kutladılar
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.