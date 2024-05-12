Alanyalı şehidimizin annesine duygulandıran ziyaret

Türk Eğitim-Sen Antalya 2 Nolu Şube Kadın Kolları ekibi, 27 Mart 2016 tarihinde Mardin Nusaybin'de şehit düşen ve cenazesi Alanya'da defnedilen Özel Harekat Polisi Coşkun Nazilli'nin annesini ziyaret ederek, Anneler Günü'nü kutladılar. Üyeler, bu özel gün sebebiyle şehidimizin annesine çiçek hediye ederek, buruk olduğu bu günde kendisini yalnız bırakmadılar. (Gülser YİĞİT)