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Alanyalı şehidimizin annesine duygulandıran ziyaret

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Türk Eğitim-Sen Antalya 2 Nolu Şube Kadın Kolları üyeleri, şehidimiz Çoşkun Nazilli‘nin annesini ziyaret ederek, Anneler Günü'nü kutladılar

12 May 2024 - 19:10 - Gündem

Mahreç  Gülser Yiğit

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