Alanya yaylalarında büyük şok... O meyve çok pahalı olacak

ALANYA merkezde hafta sonu sağanak yağış etkili olurken, yüksek kesimlerinde ise yağmur zaman zaman doluya dönüştü. Yoğun dolu yağışı sonucu Alanya yaylaları beyaza büründü. Normalden büyük dolu taneleri özellikle çiçekteki meyve ağaçlarında büyük hasara yol açtı.
Yayla sakinleri "Çiçekteki tüm ağaçlarda hasar var. Özellikle kiraz ağaçlarında hasar çok büyük" dediler.
Bu yıl kiraz ağaçlarının geçen yıllara göre daha az çiçek tuttuğunu, mevcut çiçeklerin de dolu yağışından zarar gördüğünü belirten yayla üreticileri ise "Bu yıl Alanya'da kiraz az olur. Bu da kiraz fiyatlarının çok pahalı olacağı anlamına gelir" dediler. (Mazlume GÖKTAŞ)
ALANYA merkezde hafta sonu sağanak yağış etkili olurken, yüksek kesimlerinde ise yağmur zaman zaman doluya dönüştü. Yoğun dolu yağışı sonucu Alanya yaylaları beyaza büründü. Normalden büyük dolu taneleri özellikle çiçekteki meyve ağaçlarında büyük hasara yol açtı.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.