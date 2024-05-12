- Spor

Oba'da ilk 11'ler belli oldu!

ABONE OL Google News Sayfamız

Trendyol Süper Lig'in 36'ncı haftasında bu akşam saat 20.00'de başlayacak olan Corendon Alanyaspor - Beşiktaş maçının kadroları açıklandı

Oba'da ilk 11'ler belli oldu! mask
ABONE OL Google News Sayfamız

OBA Stadyumu'nda Tugay Kaan Numanoğlu'nun yöneteceği kritik mücadeleye Corendon Alanyaspor, kalede Ertuğrul Taşkıran, savunmada Hadergjonaj, Fatih Aksoy, Aliti, Balkovec, orta alanda Leroy Fer, Richard, Augusto, hücumda Eduardo, Oğuz Aydın ve ileri uçta da Hwang ilk 11'i ile maça başlayacak.
Konuk ekip Beşiktaş ise Mert Günok, Svensson, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Masuaku, Salih Uçan, Necip Uysal, Fernandes, Cenk Tosun, Muçi ve Muleka ilk 11'i ile sahaya çıkacak. Cemali AYDINOĞLU

Kaynak: Haber Merkezi

# fatih, beşiktaş

12 May 2024 - 18:16 - Spor

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Arda Güler müthiş bir gol attı mask
Arda Güler müthiş bir gol attı
Alanyaspor, Beşiktaş maçı için hazır mask
Alanyaspor, Beşiktaş maçı için hazır
Beşiktaş kafilesi Alanya'ya geldi mask
Beşiktaş kafilesi Alanya'ya geldi
Son dakika! Kayserispor'un uçağına yıldırım isabet etti mask
Son dakika! Kayserispor'un uçağına yıldırım isabet etti
Alanya'da bir ilk! 'Spor turizmi başlıyor' mask
Alanya'da bir ilk! 'Spor turizmi başlıyor'
Fransız yıldız sezon sonunda ayrılıyor; yeni adresi Real Madrid mask
Fransız yıldız sezon sonunda ayrılıyor; yeni adresi Real Madrid
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber