Oba'da ilk 11'ler belli oldu!

OBA Stadyumu'nda Tugay Kaan Numanoğlu'nun yöneteceği kritik mücadeleye Corendon Alanyaspor, kalede Ertuğrul Taşkıran, savunmada Hadergjonaj, Fatih Aksoy, Aliti, Balkovec, orta alanda Leroy Fer, Richard, Augusto, hücumda Eduardo, Oğuz Aydın ve ileri uçta da Hwang ilk 11'i ile maça başlayacak.

Konuk ekip Beşiktaş ise Mert Günok, Svensson, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Masuaku, Salih Uçan, Necip Uysal, Fernandes, Cenk Tosun, Muçi ve Muleka ilk 11'i ile sahaya çıkacak. Cemali AYDINOĞLU

Kaynak: Haber Merkezi