Alanyaspor yenilmez: 1-1

CORENDON Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 36'ncı haftasında İstanbul ekibi Beşiktaş'ı Oba Stadyumu'nda konuk etti. Sahaya mutlak galibiyet parolası ile çıkan turuncu yeşilli takım ilk yarıda adeta rakibini kendi yarı sahasına hapsetti ancak aradığı golü bulamadı. Soyunma odasına golsüz eşitlikle giren Corendon Alanyaspor, ikinci yarıda baskılı futbolunu devam ettirdi ancak rakip savunmayı aşmakta zorlandı. Beşiktaş, Onur Bulut ile geliştirdiği atakta 61. dakikada Muleka'nın kafa golüyle 1-0 öne geçti. Alanyaspor bu gole 79. dakikada Ahmed Hassan ile cevap vererek skoru 1-1'e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı. Maç sonunda Corendon Alanyaspor puana, Beşiktaş ise 55 puana yükseldi. Cemali AYDINOĞLU

İLK 11'LER

OBA Stadyumu'nda Tugay Kaan Numanoğlu'nun yöneteceği kritik mücadeleye Corendon Alanyaspor, kalede Ertuğrul Taşkıran, savunmada Hadergjonaj, Fatih Aksoy, Aliti, Balkovec, orta alanda Leroy Fer, Richard, Augusto, hücumda Eduardo, Oğuz Aydın ve ileri uçta da Hwang ilk 11'i ile maça başladı.

Konuk ekip Beşiktaş ise Mert Günok, Svensson, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Masuaku, Salih Uçan, Necip Uysal, Fernandes, Cenk Tosun, Muçi ve Muleka ilk 11'i ile sahaya çıktı. Cemali AYDINOĞLU

CANLI ANLATIM







90'+7 Karşılaşma sona erdi (1-1)

90'+4 Beşiktaş'ta Muçi ön bölgede pres yapmak isterken Aliti'ye sert müdahelesi sonrasında sarı ksrt gördü.

90'+3 Alanyaspor'da Efecan, Mustafa'nın müdahelesi ile orta alanın sağ bölgesinde yerde kaldı.

90' Karşılaşmanın sonuna 7 dakika ilave süre eklendi

89' Janvier şık çalımlarla kendi yarı sahasından çıktı ve pasını Hadergjonaj'a verdi ancak Hadergjonaj'in sert şutu savunmadan geri döndü.

88' Alanyaspor'da oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Richard giren oyuncu Joao Novais.

86' Beşiktaş'ta oyuncu değişikliği çıkan oyuncular Cenk, Onur ve Gedson giren oyuncular Mustafa Hekimoğlu, Fahri Ay ve Azad Demir.

85' Gedson kendisini yere bıraktı. Sağlık ekipleri sahada.

83' Efecan'ın kullandığı köşe vuruşunda savunma ön direkte topu uzaklaştırdı.

82' Efecan'ın pasında sağ kanattan hareketlenen Oğuz son çizgiye inip ortasını açtı ancak savunmaya çarpan top kornere çıktı.

81' Svensson'un pasında sağ kanatta topla buluşan Cenk bekletmeden ortasını açtı ancak top farklı şekilde auta çıktı.

80' Beşiktaş rakip yarı sahada hazırlık pasları yapıyor.

79' Gool. Ahmed Hassan skoru 1-1'e taşıyan golü attı.



77' Gedson bu faulün ardından sarı kart gördü.

76' Oğuz Aydın sağ kanattan topla çıkarken yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

75' Alanyaspor'da da iki değişiklik birden çıkan oyuncular Fatih Aksoy ve Fer giren oyuncular Nuno Lima ve Nicolas Janvier.

74' Beşiktaş'ta oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Salih giren oyuncu Demir Ege.

73' Beşiktaş kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor.

71' Kendi yarı sahasından topla çıkan Muçi şansını uzaklardan denedi ancak top farklı şekilde auta çıktı.

70' Fer kendi yarı sahasından topla çıkarken yerde kaldı. Hakemin kararı serbest vuruş.

69' Beşiktaş rakip yarı sahada hazırlık pasları yapıyor.

68' Alanyaspor an itibariyle %52 topla oynamaya sahip.

67' Alanyaspor hazırlık paslarına devam ediyor.

66' Svensson sağ kanattan topla çıkmak istedi ancak topun kontrolünü kaybetti.

65' Alanyaspor bu dakikalarda oyunun kontrolünü eline aldı ve hazırlık paslarına devam ediyor.

64' Alanyaspor kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor.

63' Beşiktaş'ta oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Muleka giren oyuncu Emrecan Terzi.

62' Muleka golün ardından sakatlık yaşadı sağlık ekipleri sahada.

61' Beşiktaş, 40 numaralı Muleka'nın golüyle 1-0 öne geçti.

59' Alanyaspor pozisyonun devamında golü Eduardo ile golü buldu ancak ofsayt bayrağı havada.

58' Muçi sol kanattan topla çıktı ve pasını Muleka'ya verdi ancak Muleka ceza sahasına yerde kaldı. Hakem oyunu devam ettirdi.

57' Beşiktaş kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor.

56' Gedson orta alandan topla çıkmak isterken Fer'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

55' Oğuz'un kullandığı köşe vuruşunda Augusto ön direkte topa dokundu ancak Svensson topu çizgiden çıkardı.

54' Sağ kanattan topla çıkan Oğuz ceza sahasına girdi ve şutunu çekti ancak kaleci Mert topu kornere tokatladı.

53' Alanyaspor kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor.

52' Salih kendi yarı sahasından topla çıkmak isterken yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

51' Muleka sol kanattan topla gelirken yerde kaldı. Hakem oyunu devam ettirdi.

50' Muçi, Musukau'yla yaptığı verkaç sonrası sol kanattan ceza sahasına girdi ve şutunu çekti ancak Ertuğrul topu tokatlamayı başardı.

49' Gedson'un pasıyla sol kanattan hareketlenen Masuaku bekletmeden ortasını açtı ancak savunmaya çarpan top kornere çıktı.

48' Beşiktaş rakip yarı sahada hazırlık pasları yapıyor.

47' Onur sağ kanattan hareketlenen Muçi'ye pasını gönderdi ancak savunmanın müdahalesiyle top taca çıktı.

46' İkinci yarı başladı

45'+1 İlk devre sona erdi (0-0)

45' İlk yarıya 1 dakika uzatma eklendi

44' Alanyaspor an itibariyle %57 topla oynamaya sahip.

43' Muleka'nın pasında sol kanatta topla buluşan Masuaku şutunu çekti ancak top üstten auta çıktı.

42' Orta alandan topla gelen Muçi şansını uzaklardan denedi ancak top farklı şekilde auta çıktı.

41' Ön alan baskısıyla topu kazanan Gedson sol kanattan ceza sahasına girip ortasını açtı ancak top diğer kanattan auta çıktı.

40' Hadergjonaj'ın pasında sağ kanattan ceza sahasına giren Oğuz şutunu çekti ancak top savunmadan geri döndü.

39' Mert sol kanatta kendisini boşa çıkartan Muleka'ya pasını gönderdi ancak top taca çıktı.

38' Sağ kanattan topla çıkan Oğuz ceza sahasına girip pasını verdi ancak Hwang'ın gelişine vuruşu direğin yanından auta çıktı.

37' Beşiktaş rakip yarı sahada hazırlık pasları yapıyor.

36' Orta alandan topla çıkan Cenk sol kanattan hareketlenen Muleka'ya pasını vermek istedi ancak top doğrudan taca çıktı.

35' Alanyaspor kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor.

34' Sol kanattan topla çıkan Muçi son çizgiye inip ortasını açtı ancak kaleci Ertuğrul çıktı ve topu kontrol etti.

33' Fidan Aliti, Cenk ile çıktığı hava topu mücadelesinde yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

32' Salih, Loide Augusto ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Hakemin kararı serbest vuruş.

31' Alanyaspor an itibariyle 124 pas yaparken, Beşiktaş 94 isabetli pas yaptı.

30' Alanyaspor kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor.

29' Ön alan baskısıyla topu kazanan Carlos Eduardo pasını hemen Ui-Jo Hwang'a verdi. Topa gelişine vuran Hwang'ın vuruşunu Mert köşeden çıkardı.

28' Ön alan baskısıyla topu kazanan Augusto ortasını açtı ancak Ui-Jo Hwang topa vuramadı.

27' Oğuz'un kullandığı serbest vuruşta savunma ön direkte topu uzaklaştırdı.

26' Oğuz sağ kanattan topla geldi ancak çalımını attıktan sonra yerde kaldı. Hakemin kararı serbest vuruş.

25' Alanyaspor kendi yarı sahasında hazırlık pasları kullanıyor.

24' Masuaku'nun kullandığı serbest vuruş üst direğe çarpıp auta çıktı.

23' Muçi sağ kanattan çalımlarla geldi ve ceza sahasına girerken yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

22' Beşiktaş rakip yarı sahada hazırlık pasları yapıyor.

21' Fer kendi yarı sahasından topla çıkarken yerde kaldı. Hakemin kararı serbest vuruş.

20' Muleka sol kanattan çalımlarla gelmek istedi ancak savunma araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

19' Sağ kanattan savunma arkasına sarkan Oğuz son çizgiye inip ortasını açtı ancak top kaleci Mert'te kaldı.

18' Salih savunma arkasına sarkan Cenk'e pasını gönderdi ancak top Ertuğrul'da kaldı.

17' Oğuz'un pasıyla sağ kanattan topla Hadergjonaj arka direğe ortasını açtı ancak Augusto topu kontrol edemedi.

16' Alanyaspor bu dakikalarda oyunun kontrolünü eline aldı ve hazırlık paslarını sürdürüyor.

15' Necip, Ui-Jo Hwang ile çıktığı hava topu mücadelesinde yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

14' Muleka sol kanattan topla çıkmak istedi ancak savunma araya girdi ve topu taca gönderdi.

13' Alanyaspor kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor.

12' Beşiktaş an itibariyle %54 topla oynamaya sahip.

11' Sol kanattan çalımlarla gelen Loide Augusto önünü boşalttıktan sonra şutunu çekti ancak top farklı şekilde auta çıktı.

10' Fer sol kanattan hareketlenen Loide Augusto'ya uzun pasını gönderdi ancak Augusto rakibine faul yaptı.

9' Hadergjonaj sağ kanattan topla çıkmak isterken yerde kaldı. Hakemin kararı serbest vuruş.

8' Mert sol kanattan savunma arkasına sarkan Muleka'ya uzun pasını gönderdi ancak top doğrudan taca çıktı.

7' Beşiktaş rakip yarı sahada hazırlık pasları yapıyor.

6' Florent Hadergjonaj'ın uzun pasında sağ kanattan savunma arkasına sarkan Oğuz ortasını açtı ancak top kaleci Mert'te kaldı.

5' Ön alan baskısıyla topu kazanan Muleka şansını uzaklardan denedi ancak top savunmadan geri döndü.

4' Sağ kanattan çalımlarla gelen Oğuz çalımını attıktan sonra ortasını açtı. Arka direkte topa iyi yükselen Ui-Jo Hwang'ın kafası Mert'te kaldı.

3' Alanyaspor kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor.

2' Masuaku'nun şık pasında sol kanattan ceza sahasına giren Muleka çalımını attıktan sonra pasını Muçi^ye verdi. Bir an boş kalan Muçi'nin şutu savunmadan geri döndü.

1' Oba'da kritik mücadele başladı

Kaynak: Haber Merkezi