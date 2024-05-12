Çocukları cinsiyet değiştirmeye karar vermişti; aile ile ilk poz geldi

Amerika'da yaşayan ünlü oyuncu Çiçek Dilligil ve müzisyen Bora Öztoprak'ın oğlu Ardahan Öztoprak cinsiyet değiştirme kararıyla gündeme oldu.

Ünlü çift oğullarına ilk günden itibaren tam destek vererek yanlarına olduklarını söyledi. Oğulları cinsiyet değiştirme kararı sonrası yeni isminin de Ayda olacağı öğrenildi.

Çocuğunun arkasında duran Dilligil, bir kare paylaşarak "Bu sene evlilik yıl dönümümüz ve Anneler Günü'nün aynı güne gelmesi. Bir yanımda 27 seneyi bitirdiğimiz aşkım, diğer yanımda 26 senedir dolu dolu anneliği yaşama sebebim canım. Şükür sebeplerim Ömrünüz, ömrümüz uzun, sağlıklı ve yüzümüzdeki gülücükler gibi içten ve çok mutlu geçsin" dedi. Bu paylaşıma takipçilerinden beğeni ve destek geldi.

Kaynak: Haber Merkezi