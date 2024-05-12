Hesaplarınızı kontrol edin; ödemeler yatmaya başladı

Mayıs ayına ilişkin yaşlı aylığı ve engelli aylıkları ile ilgili açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş, yaklaşık 2,6 milyar lira tutarında yaşlı aylığı ve yaklaşık 2,2 milyar lira engelli aylıklarını hesaplarına yatırdıklarını açıkladı.

Engelli ve yaşlı bireylere her zaman destek vermeye devam edeceklerini söyleyen Bakan Göktaş, onların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları için her zaman yanlarında olacaklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Haber Merkezi