- Ekonomi

Hesaplarınızı kontrol edin; ödemeler yatmaya başladı

ABONE OL Google News Sayfamız

Mayıs yaşlı aylığı ve engelli aylıkları hesaplara yatmaya başladı. Konuyla ilgili açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan geldi.

Hesaplarınızı kontrol edin; ödemeler yatmaya başladı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Mayıs ayına ilişkin yaşlı aylığı ve engelli aylıkları ile ilgili açıklamalarda bulunan  Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş, yaklaşık 2,6 milyar lira tutarında yaşlı aylığı ve yaklaşık 2,2 milyar lira engelli aylıklarını hesaplarına yatırdıklarını açıkladı. 

Engelli ve yaşlı bireylere her zaman destek vermeye devam edeceklerini söyleyen Bakan Göktaş, onların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları için her zaman yanlarında olacaklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Haber Merkezi

# ilgili, Sosyal, aile, devam

12 May 2024 - 17:49 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

TÜVTÜRK'TE araç muayenelerinde yeni dönem mask
TÜVTÜRK'TE araç muayenelerinde yeni dönem
Benzinli, dizel, elektrikli araçların sonu geldi: Öyle bir icat yaptılar ki... Toyota seri üretime bile geçti mask
Benzinli, dizel, elektrikli araçların sonu geldi: Öyle bir icat yaptılar ki... Toyota seri üretime bile geçti
Eksik primi olanlara emeklilik fırsatı: 10 Yıl erken emeklilik için onay verildi mask
Eksik primi olanlara emeklilik fırsatı: 10 Yıl erken emeklilik için onay verildi
Emeklilere müjdeli haber: Artık tüm ürünler 81 ilde yüzde 30 indirimli satılacak mask
Emeklilere müjdeli haber: Artık tüm ürünler 81 ilde yüzde 30 indirimli satılacak
Aylık 12.540 TL taksitle evinizi alın! Ev almak isteyenlere güncel konut kredi tablosu! mask
Aylık 12.540 TL taksitle evinizi alın! Ev almak isteyenlere güncel konut kredi tablosu!
Kripto uzmanı yatırımcılara 'Acil' diyerek uyardı: Yere çakılacak... mask
Kripto uzmanı yatırımcılara 'Acil' diyerek uyardı: Yere çakılacak...
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber