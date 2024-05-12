Hesaplarınızı kontrol edin; ödemeler yatmaya başladı

Mayıs ayına ilişkin yaşlı aylığı ve engelli aylıkları ile ilgili açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş, yaklaşık 2,6 milyar lira tutarında yaşlı aylığı ve yaklaşık 2,2 milyar lira engelli aylıklarını hesaplarına yatırdıklarını açıkladı.
Engelli ve yaşlı bireylere her zaman destek vermeye devam edeceklerini söyleyen Bakan Göktaş, onların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları için her zaman yanlarında olacaklarını da sözlerine ekledi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.