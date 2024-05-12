Günlerdir kayıp olan kadın toprağa gömülü halde bulundu

Elazığ’da 6 Mayıs’ta akrabasının çağırdığı merkeze bağlı Sedeftepe köyüne giden Dilara Günana’dan haber alamayan aile üyeleri kayıp ihbarında bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, Günana’nın Sedeftepe köyünde toprağa gömülü cesedi bulundu. Olayla ilgili bazı şüpheliler gözaltına alındı.

'KARDEŞİM ÖLDÜRÜLDÜ'

Acı haberi alan ailesi kahroldu. Ağabeyi Sidar Günana, “Kardeşim 1 çocuk annesiydi. Eşinden boşanmıştı. Eski eşi şu anda yurt dışında. Akrabamız olan kadın, yatalak olan kaynanasının bakımına yardım için kardeşimi çağırıyor. Kardeşim gittikten sonra haber alamayınca akşam saatlerinde polise ve jandarmaya bildirdik. Şu anda kardeşim öldürülmüş durumda. Aile gözaltında. Yapan şahıslar belli. S.K., Y.K. N.K. V.K., 4 kişi kardeşimi rehin alıp götürüyorlar, öldürüyorlar. Sebebi belirsiz. Yok yere kardeşimi katlettiler. Bunu yapanların cezasını en ağır şekilde almalarını istiyorum. Mayısın 6’sında evden ayrıldı. Sonra haber alamadık" dedi.

'BENİMLE EVLENMEZSEN SENİ ÖLDÜRÜRÜM'

Bundan 5 ay önce S.K.’nin bir konuşmasına tanık olduğunu söyleyen Günana, "Kardeşime, 'Ben seni seviyorum. Benimle evlenmezsen seni öldürürüm’ dedi. Kardeşim, 'Ben evlenmiyorum’ dedi. Ben bunu zaten emniyetteki ifadem de söyledim. Olayın bu raddeye geleceğini bilmiyordum. Adalet yerini bulsun. Bunlar içeriden çıkmasın. Anneler Günü’nde anneye verilecek en büyük acıdır bu” dedi.

Kaynak: DHA