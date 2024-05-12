- Asayiş

Alkollü gece kanlı bitti. Oğlu, babasını bıçakladı

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde birlikte içki içerken aralarında çıkan tartışmada oğlu Hüseyin Çağlayan (28) tarafından bıçaklanan Hasan Çağlayan (53), yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan oğlu ise tutuklandı.

Alkollü gece kanlı bitti. Oğlu, babasını bıçakladı mask
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Çiftçi Hasan Çağlayan, Nazilli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde çalışan oğlu Hüseyin Çağlayan'la içki içmeye başladı. Bu sırada Hasan Çağlayan henüz belirlenemeyen bir nedenle oğluyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Hüseyin Çağlayan, yanındaki bıçakla babasını karnından bıçakladı.

BABA ÖLDÜ; OĞLU TUTUKLANDI

Hastaneye kaldırılan Hasan Çağlayan, burada sağlık görevlilerine kendisini bıçaklayan kişinin oğlu olduğunu söyledi. Görevliler durumu jandarmaya bildirdi. Ağır yaralı Hasan Çağlayan, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma başlatan jandarma ekipleri, Hüseyin Çağlayan'ı gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Çağlayan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 

Kaynak: DHA

# Bir, sağlık, Yaralı, başladı

12 May 2024 - 16:49 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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