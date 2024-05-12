12 May 2024 - 16:22- Asayiş G:

Alanya Dim Barajı’nda ceset şoku! Ekipler seferber oldu

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Alanya’da baraj gölünde kaybolan Rus uyruklunun cesedi dalgıçlarca çıkarıldı

Alanya Dim Barajı’nda ceset şoku! Ekipler seferber oldu mask
Alanya Dim Barajı’nda ceset şoku! Ekipler seferber oldu
Alanya Dim Barajı’nda ceset şoku! Ekipler seferber oldu
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ALANYA İlçe Jandarma Komutanlığına müracaat eden M.T. (32) Bıçakçı Mahallesi Dim Barajı mevkisinde alkol aldıkları arkadaşı Vladimir Esikov'un (37) yaklaşık 50 metre yükseklikten suya atladığı ve gözden kaybolduğu ihbarında bulundu.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma Sualtı Arama Kurtarma dalgıçlarının yaklaşık 7 saat süren çalışması sonucu Esikov'un cansız bedenine ulaşıldı.

Alanya Dim Barajı’nda ceset şoku! Ekipler seferber oldu

Esikov'un cesedi incelemenin ardından Alanya Belediye morguna ardından da otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

İfadesine başvurulan M.T. serbest bırakıldı.

# sağlık, acil, Belediye, Antalya, Alanya

12 May 2024 - 16:22 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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