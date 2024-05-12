Garanti BBVA bankası TC kimlik son rakamları 0-2-4-6-8 olanlara 10.000 TL veriyor

Kampanya Detayları: Garanti BBVA’nın sunduğu bu özel kampanya, TC Kimlik Numarasının son rakamı 0, 2, 4, 6 veya 8 olan müşterileri hedefliyor. Bu müşteriler, bankadan 10.000 TL’ye kadar ödeme alma fırsatını yakalayacaklar. Ödemeyi kullanmak isteyen müşteriler, bankaya başvurarak kolayca işlemlerini tamamlayabilecekler.

Başvuru Süreci: Garanti BBVA’dan 10.000 TL’ye kadar ödeme almak isteyen müşteriler, başvuru sürecini hızlı ve pratik bir şekilde tamamlayabilirler. Bankanın şubelerine veya internet bankacılığı üzerinden başvuru yapmak mümkün. Müşterilerin ihtiyaçlarına çözüm sunmak için başvuru süreci kolaylıkla tamamlanarak, ödemeleri hızla gerçekleştirilecek.

Avantajlar: Bu özel kampanya, müşterilere uygun ödeme koşulları ve avantajlar sunuyor. Kredi geri ödeme planı, müşterilerin finansal durumlarına göre esneklik gösterebiliyor. Ayrıca, banka tarafından belirlenen faiz oranları da diğer kredi ürünlerine kıyasla oldukça avantajlı bir konumda bulunuyor. Garanti BBVA, müşterilerine finansal anlamda destek olmak için bu fırsatı sunmaktan memnuniyet duyuyor.