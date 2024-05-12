'Kocam, erkek kardeşimle birlikte olmuş ama boşanamam'

Ünlü psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından, takipçilerinden gelen soruları cevaplamaya devam ediyor. Takipçilerinin özel hayatları hakkında gelen soruları yanıtlayan Ezmeci'ye gelen soruları takipçilerini şaşırtmaya devam ediyor. İşte gelen ilginç soru ve itiraflardan bir kaçı...
*Eşim erkek kardeşimle birlikte olmuş boşanamam bu konuyu bildiğimi biliyor konuşmalı mıyım?
Sonuçta bu hem sizin kardeşinizin hem de kocanızın eşcinsel eğilimi var. Burada net bir karar vermeniz lazım, Sadece konuşarak çözülecek bir sorun değil...
*Gecelik giydim diye adam ellerimi ayaklarımı bağlayıp yataktan attı tam öküz...
-Fantezi mi yaptı şiddet mi uyguladı onu tam anlamadım ama şiddet durumu olarak bunu yaptıysa sessiz kalmayın.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.