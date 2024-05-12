12 May 2024 - 15:37- Ekonomi G:

SSK ve BAĞKUR emekli maaşı 10.100 TL ve üstü olana MUHTEŞEM DESTEK! Hesabınızı kontrol edin

ABONE OL Google News Sayfamız

Emekliler için heyecan verici bir haber geldi! Emekli maaşı 10.100 TL ve üstünde olanlara süper bir jest yapılıyor. Resmiyet kazanan bilgilere göre, tam 19 banka Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile masaya oturarak emeklilere ek ödemeler yapmayı kararlaştırdı. Yeni promosyon miktarları 18.000 TL’ye kadar yükseldi. Bu haber, milyonlarca emekli için sevinç kaynağı oldu.

SSK ve BAĞKUR emekli maaşı 10.100 TL ve üstü olana MUHTEŞEM DESTEK! Hesabınızı kontrol edin mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Emekli Maaşı Promosyonları Güncellendi:
Mayıs 2024 itibarıyla, emekliler gelir durumlarına göre aylık 18.000 TL’ye kadar promosyon alma fırsatına sahip oldular. Kamu ve özel bankalar arasında yapılan anlaşmalarla promosyon miktarlarında artış yaşandı. Bu güncellemelerle birlikte en yüksek promosyon veren bankalar belirlendi.

Banka Banka Yeni Promosyon Listesi:
Emeklilerin tercih edebileceği bankalar arasında Akbank, Albaraka Türk, Denizbank, Fibabanka, Garanti BBVA, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, ING, İş Bankası, Şekerbank, QNB Finansbank, TEB ve Türkiye Finans gibi birçok seçenek bulunuyor. Her bankanın farklı promosyon ve ek ödeme avantajları bulunuyor.

Başvurular Artık Çok Kolay:
Emeklilerin bu promosyonlardan faydalanması oldukça kolaylaştı. Tek yapmaları gereken, bankaların mobil bankacılık uygulamalarını indirip başvuru formunu doldurmak. Başvuruların hızlı bir şekilde işleme alındığı ve 3 iş günü içinde ödemelerin gerçekleştirildiği belirtiliyor. Bu yeni düzenlemeler, emekliler için ek gelir fırsatı sunuyor ve maddi anlamda rahatlama sağlıyor.

# Bir, günü, garanti, Yüksek, Denizbank

12 May 2024 - 15:37 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

SSK ve BAĞKUR emekli maaşı 10.100 TL ve üstü olana MUHTEŞEM DESTEK! Hesabınızı kontrol edin mask
SSK ve BAĞKUR emekli maaşı 10.100 TL ve üstü olana MUHTEŞEM DESTEK! Hesabınızı kontrol edin
Efes Pilsen ve diğer bira gruplarına zam geliyor! İşte yeni fiyatlar! mask
Efes Pilsen ve diğer bira gruplarına zam geliyor! İşte yeni fiyatlar!
SİGARA FİYATLARINA YENİ ZAM! Tam 90 TL oldu! mask
SİGARA FİYATLARINA YENİ ZAM! Tam 90 TL oldu!
Milli Emlak'tan sudan ucuza arsalar mask
Milli Emlak'tan sudan ucuza arsalar
TÜVTÜRK'TE araç muayenelerinde yeni dönem mask
TÜVTÜRK'TE araç muayenelerinde yeni dönem
Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Uzman isim tarih vererek açıkladı mask
Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Uzman isim tarih vererek açıkladı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber