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Alanya'da feci olay! Rus turist, Dim Barajı'nda hayatını kaybetti

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Alanya'da acı bir olay yaşandı. Dim Barajı'na atlayan Rus Vladimir Esikov (37), hayatını kaybetti.

Alanya'da feci olay! Rus turist, Dim Barajı'nda hayatını kaybetti mask
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Dün gece saatlerinde meydana gelen olayda Metin Taşar (32) ile ilçede yerleşik yaşayan Rus Vladimir Esikov, Dim Barajı üstündeki yaklaşık 50 metre yükseklikteki yamaçta alkol almaya başladı. Bir süre sonra Esikov, iddiaya göre, suya gireceğini söyleyerek, yamaçtan baraj gölüne atladı.

7 SAAT SONRA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Taşar'ın ihbarıyla adrese jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma, gece olması nedeniyle su altında aramaya başlayamadı; çalışmalar, karadan yapıldı. Gün ağarınca Antalya Jandarma Sualtı Arama Kurtarma dalgıçları tarafından Dim Barajı'nda çalışmalara başlandı. Yaklaşık 7 saatlik çalışma sonucu Esikov'un cesedi bulundu. Metin Taşar, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. 

Kaynak: DHA

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12 May 2024 - 15:32 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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