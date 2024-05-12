Alina Boz'a sosyal medya linç şoku! Galatasaray'a küfür mü etti?

Alina Boz eşi Umut Evirgen ile bir gece kulübünde eğlenirken görüldüler. Boz'un 'Aşkın Olayım' şarkısını söylerken Galatasaray'a küfürler sarf ettiği iddiasıyla gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medyadaki görüntülerin ardından Galatasaray taraftarları güzel oyuncuyu linç yağmuruna tuttu.
ŞİKAYETTE BULUNACAK
Gelen tepkiler üzerine Alina Boz, sosyal medyadan bir açıklama paylaşarak şunları söyledi: "Küfür içerikli sözleri benim söylemediğim açıkça belli olmaktadır. Konuyu ben de üzüntüyle takip etmekteyim. Söz konusu videoda yalnızca sevdiğim şarkının sözlerini seslendirmiş olup başka küfür vs herhangi bir ek söz söylemedim" Güzel oyuncu ayrıca kendisine yapılan hakaretlere karşı da şikayette bulunacağını sözlerine ekledi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.