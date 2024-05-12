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Alina Boz'a sosyal medya linç şoku! Galatasaray'a küfür mü etti?

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Bir kaç önce evlendiği eşi Umut Evirgen ile bir gece kulübünde eğlenen Alina Boz, Aşkın Olayım şarkısına eşlik ederken Galatasaray'a küfür ettiği iddiaları ortalığı bir anda karıştırdı. Güzel oyuncu sosyal medyada lince uğradı.

Alina Boz'a sosyal medya linç şoku! Galatasaray'a küfür mü etti? mask
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Alina Boz eşi Umut Evirgen ile bir gece kulübünde eğlenirken görüldüler. Boz'un 'Aşkın Olayım' şarkısını söylerken Galatasaray'a küfürler sarf ettiği iddiasıyla gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medyadaki görüntülerin ardından Galatasaray taraftarları güzel oyuncuyu linç yağmuruna tuttu. 

ŞİKAYETTE BULUNACAK

Gelen tepkiler üzerine Alina Boz, sosyal medyadan bir açıklama paylaşarak şunları söyledi: "Küfür içerikli sözleri benim söylemediğim açıkça belli olmaktadır. Konuyu ben de üzüntüyle takip etmekteyim. Söz konusu videoda yalnızca sevdiğim şarkının sözlerini seslendirmiş olup başka küfür vs herhangi bir ek söz söylemedim"  Güzel oyuncu ayrıca kendisine yapılan hakaretlere karşı da şikayette bulunacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: Haber Merkezi

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12 May 2024 - 15:22 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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