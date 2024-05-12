- Asayiş

Korkunç olay! Misafirlikte oğlunu öldürdü

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Mersin'de korkunç bir olay yaşandı. Psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edilen G.E. (42), misafirliğe gittikleri akrabasının evinde oğlu Y.E.'yi (9) karnından bıçaklayıp öldürdü.

Korkunç olay! Misafirlikte oğlunu öldürdü mask
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Psikolojik sorunları olduğu ve bunalıma girdiği iddia edilen G.E., misafirliğe gittikleri akrabasının evinde oğlu Y.E.'yi karnından bıçakladı. Evdekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan G.E., işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.  Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Kaynak: DHA

# ilgili, sağlık, Yaralı, çocuk

12 May 2024 - 15:10 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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