Efes Pilsen ve diğer bira gruplarına zam geliyor! İşte yeni fiyatlar!

Erdinger 33 cl: 99 TL
Hoegaarden 33 cl: 99 TL
Efes 30 cl: 50 TL
Miller 50 cl: 75 TL
Bud şişe 50 cl: 75 TL
Bud kutu 50 cl: 75 TL
Efes glutensiz 50 cl: 80 TL
Bomonto filtresiz 50 cl: 69 TL
Amsterdam: 100 TL
Leffe burne 33 cl: 100 TL
Duvel 33 cl: 130 TL
Bu zam kararının bira tüketicileri için önemli bir etkisi olması bekleniyor.
Erdinger 33 cl: 99 TL
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.