12 May 2024 - 15:03- Ekonomi G:

Efes Pilsen ve diğer bira gruplarına zam geliyor! İşte yeni fiyatlar!

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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar’ın duyurusuna göre, Efes Pilsen ve diğer bira gruplarına zam geliyor. Yapılan açıklamaya göre, bu zamlar yarından itibaren geçerli olacak ve fiyatlar şu şekilde olacak:

12 May 2024 - 15:03 - Ekonomi

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