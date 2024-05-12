- Asayiş

Otomobil şarampole devrildi. Ölü ve yaralılar var

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Sivas'ta otomobilin şarampole devrildiği kazada 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Otomobil şarampole devrildi. Ölü ve yaralılar var mask
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M.A. (44) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. Sürücü ile araçtaki Ş.A. (68), A.H.A. (4), H.H.A. (8), S.A. (10), V.A. (32) ile Ş.A. (67) yaralandı. Sağlık ekipleri, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılardan Ş.A. ve S.A. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan H.H.A.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Kaynak: DHA

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12 May 2024 - 14:32 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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