Otomobil şarampole devrildi. Ölü ve yaralılar var

M.A. (44) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. Sürücü ile araçtaki Ş.A. (68), A.H.A. (4), H.H.A. (8), S.A. (10), V.A. (32) ile Ş.A. (67) yaralandı. Sağlık ekipleri, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılardan Ş.A. ve S.A. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan H.H.A.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA