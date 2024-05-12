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Şiddetli yağış ağaçları devirdi

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Adana'da etkisini gösteren fırtına ve sağanak yağış nedeniyle ağaçlar devrildi.

Şiddetli yağış ağaçları devirdi mask
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından saat 13.00 sıralarında kentte sağanak ve fırtına etkili oldu. Sokakta yağış ve fırtınaya hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Kent genelinde birçok cadde ve sokakta su baskınları yaşandı. Trafikteki araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar sular altında kaldı. Otoyolda trafik durdu. Su basan yollara, ekipler müdahale ediyor. 

Kaynak: DHA

# yağış, meteoroloji, sağanak

12 May 2024 - 14:19 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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