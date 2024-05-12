SİGARA FİYATLARINA YENİ ZAM! Tam 90 TL oldu!

Marlboro sarmalık tütün fiyatlarında da artış yaşandı. Erol Dündar’ın açıklamasına göre, sarmalık Marlboro Roll 50 tütünü de zamlandı. Bu gelişmelerle birlikte sigara tüketicileri yeni fiyatlarla karşı karşıya kaldı. Tekel Bayileri Derneği başkanının duyurusuyla sigara fiyatlarındaki bu artışlar kamuoyunda yankı buldu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.