12 May 2024 - 14:14- Ekonomi G:

SİGARA FİYATLARINA YENİ ZAM! Tam 90 TL oldu!

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Tekel bayileri derneği başkanı Erol Dündar, sigara tütün grubunda yeni bir zam duyurdu. Artık Marlboro Roll 50, 90 TL’ye yükseldi. Bu zamla birlikte en düşük Marlboro sigara fiyatı 65 TL’den en yüksek 67 TL’ye çıkmıştı, şimdi ise 90 TL oldu.

SİGARA FİYATLARINA YENİ ZAM! Tam 90 TL oldu! mask
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Marlboro sarmalık tütün fiyatlarında da artış yaşandı. Erol Dündar’ın açıklamasına göre, sarmalık Marlboro Roll 50 tütünü de zamlandı. Bu gelişmelerle birlikte sigara tüketicileri yeni fiyatlarla karşı karşıya kaldı. Tekel Bayileri Derneği başkanının duyurusuyla sigara fiyatlarındaki bu artışlar kamuoyunda yankı buldu.

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12 May 2024 - 14:14 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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