12 May 2024 - 14:14- Ekonomi

SİGARA FİYATLARINA YENİ ZAM! Tam 90 TL oldu!

Tekel bayileri derneği başkanı Erol Dündar, sigara tütün grubunda yeni bir zam duyurdu. Artık Marlboro Roll 50, 90 TL’ye yükseldi. Bu zamla birlikte en düşük Marlboro sigara fiyatı 65 TL’den en yüksek 67 TL’ye çıkmıştı, şimdi ise 90 TL oldu.