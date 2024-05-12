Mantar toplamak için evden çıktı; başından vurulmuş halde bulundu

Çobanlık yapan Afganistan uyruklu N.M.M.'nin eşi Zarın Mardani, mantar toplamak için çıktığı araziden eve dönmedi. Kadını aramaya giden mahalleli, Zarın Mardani'nin cansız bedenini buldu. Jandarma, yapılan ihbar üzerine bölgede incelemede bulundu. Ekipler, kadının tabanca ile başından vurularak hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma kapsamında, eşi N.M.M. ile aynı çiftlikte çalışan N.E. gözaltına alındı. Haklarında adli işlem başlatılan 2 şüphelinin, adliyeye sevk edileceği belirtildi.
Kaynak: DHA
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.