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Mantar toplamak için evden çıktı; başından vurulmuş halde bulundu

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Ankara'nın Çubuk ilçesinde mantar toplamak için gittiği yerden geri dönmeyen Afganistan uyruklu Zarın Mardani (41), ölü bulundu. Hayatını kaybeden Mardani'nin eşi ve 1 kişi gözaltına alındı.

Mantar toplamak için evden çıktı; başından vurulmuş halde bulundu mask
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Çobanlık yapan Afganistan uyruklu N.M.M.'nin eşi Zarın Mardani, mantar toplamak için çıktığı araziden eve dönmedi. Kadını aramaya giden mahalleli, Zarın Mardani'nin cansız bedenini buldu. Jandarma, yapılan ihbar üzerine bölgede incelemede bulundu. Ekipler, kadının tabanca ile başından vurularak hayatını kaybettiğini belirledi.  Olayla ilgili soruşturma kapsamında, eşi N.M.M. ile aynı çiftlikte çalışan N.E. gözaltına alındı. Haklarında adli işlem başlatılan 2 şüphelinin, adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Kaynak: DHA

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12 May 2024 - 13:48 - Asayiş

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