İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü'den samimi itiraf

İnci Taneleri dizisinin başarılı oyuncusu Hazar Ergüçlü, son dönemde dikkat çeken performansıyla adından sıkça söz ettiriyor. Dizide Dilber karakterine hayat veren başarılı oyuncu yapılan bir röportajda dizinin beklenmedik başarısı hakkında konuştu.

ÇOK FARKLI HİS İTİRAFI

Ergüçlü, dizinin bu kadar ses getireceğine dair beklentisi hakkında ise şunları söyledi:

"Yılmaz Erdoğan'ın yaptığı bir şeyin büyük başarıya ulaşacağını bilirdim. Ama yaşamak başka bir şeymiş." dedi. Yapımcı Yılmaz Erdoğan'ın projelerinin genellikle büyük ilgi görmesini beklediğini ifade eden Ergüçlü, ancak bu başarılı projelerin içinde olmak çok farklı bir his olduğunu itiraf etti.







Kaynak: Haber Merkezi