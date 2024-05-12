Milli Emlak'tan sudan ucuza arsalar

Milli Emlak tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde birçok ilde arsa satışları piyasa koşullarının çok altında fiyatlarla gerçekleşiyor. Bu durum, arsa sahibi olmak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor.
Özellikle İç Anadolu ve Güneydoğu bölgelerinde, 25.000 liradan başlayan fiyatlarla ilan edilen arsalar büyük ilgi görüyor. Genç yatırımcılar, bu uygun fiyatlarla arsa sahibi olma fırsatını kaçırmak istemiyorlar.
Milli Emlak’ın resmi internet sitesi üzerinden yapılan başvurularla ilgili duyuruların yayınlanacağı belirtilirken, arsa sahiplerine 5 yıl boyunca vergi ve katma değer vergisi muafiyeti sağlanacak. Bu da yeni arsa sahipleri için önemli bir avantaj olarak öne çıkıyor.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.