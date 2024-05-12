12 May 2024 - 13:38- Ekonomi G:

Milli Emlak'tan sudan ucuza arsalar

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Türkiye’deki yüksek enflasyon ve artan maliyetler, ev veya arazi sahibi olmayı zorlaştırdığı bir dönemde Milli Emlak’tan beklenen bir duyuru geldi. Milli Emlak, çok uygun fiyatlarla arsa satışlarına başladı ve bu haber, genç yatırımcılar arasında büyük heyecan yarattı.

Milli Emlak'tan sudan ucuza arsalar mask
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Milli Emlak tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde birçok ilde arsa satışları piyasa koşullarının çok altında fiyatlarla gerçekleşiyor. Bu durum, arsa sahibi olmak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor.

Özellikle İç Anadolu ve Güneydoğu bölgelerinde, 25.000 liradan başlayan fiyatlarla ilan edilen arsalar büyük ilgi görüyor. Genç yatırımcılar, bu uygun fiyatlarla arsa sahibi olma fırsatını kaçırmak istemiyorlar.

Milli Emlak’ın resmi internet sitesi üzerinden yapılan başvurularla ilgili duyuruların yayınlanacağı belirtilirken, arsa sahiplerine 5 yıl boyunca vergi ve katma değer vergisi muafiyeti sağlanacak. Bu da yeni arsa sahipleri için önemli bir avantaj olarak öne çıkıyor.

# Bir, internet, ilgili

12 May 2024 - 13:38 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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