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Yıldız oyuncu öpüşme itirafıyla gündeme bomba gibi düştü: Kusmak istedim

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Altın Küre ödüllü aktris Emily Blunt öpüşme itirafıyla gündeme bomba gibi düştü. Bazı rol arkadaşlarıyla olan öpüşme sahnesinin midesini bulandırdığını söyledi.

Yıldız oyuncu öpüşme itirafıyla gündeme bomba gibi düştü: Kusmak istedim mask
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Tom Cruise, Cillian Murphy, Matt Damon ve son olarak Ryan Gosling'in de bulunduğu pek çok isimle rol alan Altın Küre ödüllü aktris Emily Blunt açıklaması ile gündem oldu. Howard Stern'in radyo programına konuk olan Blunt bazı rol arkadaşlarıyla öpüştükten sonra kusmak istediğini açıklayarak gündeme bomba gibi düştü

Bir aktörü öptükten sonra kendini kötü hissedip hissetmediği sorulan Blunt, "Kesinlikle, kesinlikle. Bunun aşırı bir nefret olduğunu söyleyemem ama kesinlikle bir kısmından keyif almadım" dedi. Programdaki açıklamaları dinleyenleri hayrete düşürerek gündeme oturdu.

Kaynak: Haber Merkezi

# Bir, Son

12 May 2024 - 13:03 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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