Yıldız oyuncu öpüşme itirafıyla gündeme bomba gibi düştü: Kusmak istedim

Tom Cruise, Cillian Murphy, Matt Damon ve son olarak Ryan Gosling'in de bulunduğu pek çok isimle rol alan Altın Küre ödüllü aktris Emily Blunt açıklaması ile gündem oldu. Howard Stern'in radyo programına konuk olan Blunt bazı rol arkadaşlarıyla öpüştükten sonra kusmak istediğini açıklayarak gündeme bomba gibi düştü
Bir aktörü öptükten sonra kendini kötü hissedip hissetmediği sorulan Blunt, "Kesinlikle, kesinlikle. Bunun aşırı bir nefret olduğunu söyleyemem ama kesinlikle bir kısmından keyif almadım" dedi. Programdaki açıklamaları dinleyenleri hayrete düşürerek gündeme oturdu.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.