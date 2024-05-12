Orman yangını ortalığı cehenneme çevirdi. 3 binden fazla kişi tahliye ediliyor

Kanada'nın Britanya Kolumbiyası bölgesinde Merritt kenti yakınlarında orman yangını çıktı. Britanya Kolumbiyası Orman Yangınları Servisi’nden yapılan açıklamada, “Bu orman yangınının şu anda yedi hektar büyüklüğünde olduğu tahmin edilmektedir ve ‘Kontrol Altında Olmayan’ olarak sınıflandırılmıştır. Yer ekiplerinin yangını söndürme çabalarını desteklemek üzere 2 helikopter ve bir hava tankeri grubuyla yangına müdahale etmektedir” denildi. Fort Nelson kasabasının yangında risk altında olduğu söylenerek tahliye emri yayımladı. Kasabada 3 bin 600’den fazla kişinin yaşadığı ifade edildi.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.