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Orman yangını ortalığı cehenneme çevirdi. 3 binden fazla kişi tahliye ediliyor

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Kanada’nın Britanya Kolumbiyası bölgesinde orman yangını çıktı. Northern Rockies Bölge Belediyesi, 3 bin 600’den fazla kişinin yaşadığı Fort Nelson kasabası için tahliye emri yayımladı.

Orman yangını ortalığı cehenneme çevirdi. 3 binden fazla kişi tahliye ediliyor mask
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Kanada'nın Britanya Kolumbiyası bölgesinde Merritt kenti yakınlarında orman yangını çıktı. Britanya Kolumbiyası Orman Yangınları Servisi’nden yapılan açıklamada, “Bu orman yangınının şu anda yedi hektar büyüklüğünde olduğu tahmin edilmektedir ve ‘Kontrol Altında Olmayan’ olarak sınıflandırılmıştır. Yer ekiplerinin yangını söndürme çabalarını desteklemek üzere 2 helikopter ve bir hava tankeri grubuyla yangına müdahale etmektedir” denildi. Fort Nelson kasabasının yangında risk altında olduğu söylenerek tahliye emri yayımladı. Kasabada 3 bin 600’den fazla kişinin yaşadığı ifade edildi.

Kaynak: DHA

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12 May 2024 - 12:50 - Dünya

Mahreç  Haber Merkezi

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