12 May 2024 - 12:32 - Asayiş

Lastiği patlayan tır karı-kocayı ölüme götürdü

Sakarya'da korkunç bir kaza meydana geldi. Lastiği patladığı için emniyet şeridinde duran tıra arkadan gelen başka tır çarptı. Kazada, lastiği kontrol etmek için aşağıya inmiş olan tırın sürücüsü Hüseyin Özdemir (39) ve eşi Sevgi Özdemir (39) hayatını kaybederken, diğer tırın sürücüsü Y.K. (27) de yaralandı.