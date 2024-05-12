Lastiği patlayan tır karı-kocayı ölüme götürdü

Ankara istikametine giden Hüseyin Özdemir idaresindeki demir boru yüklü tırın lastiği patladı. Aracını emniyet şeridine çeken sürücü Özdemir, birlikte seyahat ettiği eşi Sevgi Özdemir ile lastiği kontrol etmek için aşağı indi. Bu sırada arkadan gelen Y.K. yönetimindeki hurda yüklü tır, park halindeki tıra ve çifte çarpıp, sonra yan yattı. tırın dorsesinde yüklü demir borular da çarpmanın etkisiyle çekici kabinini de aşıp ön camdan dışarı çıktı.
Çarpan tırın sürücüsü Y.K. yaralanırken, lastiği patlayan tırdaki Özdemir çiftinin ise öldüğü belirlendi. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.