- Asayiş

Lastiği patlayan tır karı-kocayı ölüme götürdü

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Sakarya'da korkunç bir kaza meydana geldi. Lastiği patladığı için emniyet şeridinde duran tıra arkadan gelen başka tır çarptı. Kazada, lastiği kontrol etmek için aşağıya inmiş olan tırın sürücüsü Hüseyin Özdemir (39) ve eşi Sevgi Özdemir (39) hayatını kaybederken, diğer tırın sürücüsü Y.K. (27) de yaralandı.

Lastiği patlayan tır karı-kocayı ölüme götürdü mask
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Ankara istikametine giden Hüseyin Özdemir idaresindeki demir boru yüklü tırın lastiği patladı. Aracını emniyet şeridine çeken sürücü Özdemir, birlikte seyahat ettiği eşi Sevgi Özdemir ile lastiği kontrol etmek için aşağı indi. Bu sırada arkadan gelen Y.K. yönetimindeki  hurda yüklü tır, park halindeki tıra ve çifte çarpıp, sonra yan yattı. tırın dorsesinde yüklü demir borular da çarpmanın etkisiyle çekici kabinini de aşıp ön camdan dışarı çıktı.

Çarpan tırın sürücüsü Y.K. yaralanırken, lastiği patlayan tırdaki Özdemir çiftinin ise öldüğü belirlendi. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.  Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Kaynak: Haber Merkezi

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12 May 2024 - 12:32 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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