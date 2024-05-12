12 May 2024 - 12:26 - Gündem

Sedyeden kalkıp önce doktora saldırdı; sonra hastaneyi birbirine kattı

İstanbul Eyüpsultan'da yine bir sağlıkta şiddet olayı yaşandı. Motosiklet kazası yapan Enes Mehmet Özkul kaldırıldığı hastanede koridorda sedye üzerinde müdahale etmek isteyen doktora saldırdı.Hastaneyi birbirine katan Enes Mehmet Özkul ve yakını B.Ö gözaltına alındı.