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Sedyeden kalkıp önce doktora saldırdı; sonra hastaneyi birbirine kattı

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İstanbul Eyüpsultan'da yine bir sağlıkta şiddet olayı yaşandı. Motosiklet kazası yapan Enes Mehmet Özkul kaldırıldığı hastanede koridorda sedye üzerinde müdahale etmek isteyen doktora saldırdı.Hastaneyi birbirine katan Enes Mehmet Özkul ve yakını B.Ö gözaltına alındı.

Sedyeden kalkıp önce doktora saldırdı; sonra hastaneyi birbirine kattı mask
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Eyüpsultan'da motosiklet kazası yapan Enes Mehmet Özkul ve akrabası B.Ö. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Özkul acil serviste sedyenin üstünde beklediği sırada acil serviste görevli doktor Orkun Işık müdahale etmek istedi. Doktor Işık ile hasta yakınları koridorda sedye üzerinde müdahale nedeniyle tartışma çıktı.

DOKTORA SALDIRDI

Tartışma sırasında sedye üzerinde ayağa kalkan Enes Mehmet Özkul, doktora saldırdı. Kavgayı güvenlik görevlileri güçlükle ayırdı. Polis ekipleri doktora saldıran Özkul ve B.Ö.'yü gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

# Polis, acil

12 May 2024 - 12:26 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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