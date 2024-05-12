12 May 2024 - 12:05- Ekonomi G:

Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Uzman isim tarih vererek açıkladı

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Asgari ücrete hükümet tarafından ara zam yapılmayacağı duyurulmuştu. Ancak nisan ayı açlık sınırı 17 bin 725 olarak açıklanınca ara zam gündeme geldi.SGK uzmanı İsa Karakaş, asgari ücrete ara zamla ilgili "Bu yönde duyumlar aldık" diyerek eylül ayını işaret etti.

Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Uzman isim tarih vererek açıkladı mask
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Asgari ücrete ara zam yapılmaması durumunda 2025 Şubat ayına kadar 17.002 TL ile geçinmek zorunda olacağını anımsatan SGK Başuzmanı İsa Karakaş'tan dikkat çeken bir iddia geldi.  TGRT Haber'e konuşan İsa Karakaş, hükümetin ve ana muhalefet partisinin asgari ücrete ara zam yapılmasına olumlu baktıklarını ancak ekonomi yönetiminin tavrının olumsuz olduğunu vurguladı. 


“Eylül ayı gibi asgari ücrete bir ara zam gelebilir. Bu yönde duyumlar aldık. Çünkü emekli ve memura yapılacak zam sonrası oranlar değişecek. Bu da genel zamlara yansıyacak. Kulis bilgisi olarak bu tarz duyumlar aldık." açıklamasını yaparak gündeme bomba gibi düştü. 


Çalışanların en çok merak ettiği konulardan biri de olası bir zam durumunda rakamın ne olacağı yönünde. O konuda da 3 ya da 4 bin liralık bir artışın konuşulduğu ifade ediliyor.2024 net asgari ücret 49 artışla 17.002 lira olmuştu. 

Kaynak: Haber Merkezi

# Bir, ifade

12 May 2024 - 12:05 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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