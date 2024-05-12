12 May 2024 - 12:15- Ekonomi G:

TÜVTÜRK'TE araç muayenelerinde yeni dönem

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TÜVTÜRK, Türkiye’de araç sahipleri için hayati öneme sahip olan teknik kontrollerde önemli bir değişikliği duyurarak yeni bir çağın kapılarını aralıyor. Araçların belirli bir süre zarfında düzenli olarak teknik kontrolden geçmesi gerekliliği malum. Ancak, büyük şehirlerdeki muayene istasyonlarının yetersizliği ve bazılarının ulaşılması güç noktalarda olması, sürücüler arasında ciddi rahatsızlıklara neden oluyordu.

TÜVTÜRK'TE araç muayenelerinde yeni dönem mask
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TÜVTÜRK, sürücülerin bu sıkıntılarını göz önünde bulundurarak önce “gezici istasyon” uygulamasını hayata geçirdi. Ancak, yeni bir duyuru ile randevusuz araç kabul edilmeyeceğini ve randevuların sadece online platformlardan alınabileceğini açıkladı. Bu adım, muayene sürecini daha düzenli ve erişilebilir hale getirme hedefini taşıyor.

Bununla da sınırlı kalmayan TÜVTÜRK, sürücülerin genellikle haberdar olmadığı bir uygulama ile ilgili yeni bir bildiri yayınladı. Artık araç sahipleri, egzoz gazı emisyon testi yaptırarak ve bu test sonucunu muayenede sunarak ek testlerden muaf olabilecekler. Bu adım, sürücülerin muayene sürecini hızlandırmak ve gereksiz yere zaman kaybetmelerini engellemek için atılmış önemli bir adım.

TÜVTÜRK’ün gezici istasyon uygulaması ise muayene sürecindeki zorlukları azaltmayı hedefliyor. Bu hizmet sayesinde, araç sahipleri daha esnek ve rahat bir muayene deneyimi yaşayabilecekler.

Araç muayene prosedürüne baktığımızda, TÜVTÜRK’ün titizlikle kontrol ettiği bir dizi kriterle karşılaşıyoruz. Koltuk güvenliğinden lastik durumuna, motor performansından egzoz emisyon seviyelerine kadar geniş bir yelpazede yapılan kontroller, sürücülerin ve diğer yol kullanıcılarının güvenliğini sağlamak amacıyla büyük önem taşıyor.

TÜVTÜRK’ün bu yenilikçi adımları, Türkiye’deki araç sahipleri için daha güvenli, daha erişilebilir ve daha düzenli bir muayene sürecinin habercisi olarak değerlendiriliyor. Bu adımların, trafik güvenliği ve araç bakımı konusundaki farkındalığı artırmada önemli bir rol oynaması bekleniyor.

# Bir, ilgili, araç

12 May 2024 - 12:15 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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