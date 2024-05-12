Bu indirime kimse inanamıyor. Her kategoride fiyatlar aşağıya çekildi

Happy Center 8 Mayıs-24 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak yeni indirim kataloğunun yayınladı. Happy Center'da kıymadan kuşbaşına kadar pek çok farklı üründe indirim yapılırken fırsat indirimi herkesin yüzünü güldürüyor.
Vatandaş indirimin her kategoride olduğunu görünce gözlerine inanamadı. İşte indirimli fiyatların bazıları
HAPPY CENTER
Dana Kıyma 314 TL
Dana Kuşbaşı 344 TL
5 lt Sorma Ayçiçek Yağı 199.95 TL
1750 gr Sütaş Kaymaklı Yoğurt 74.95 TL
500 gr Çaykur Tiryaki & Rize Çayı 69.95 TL
100 gr Mehmet Efendi Türk Kahvesi 34.95 TL
830 gr Tamek Domates Salçası 31.95 TL
700 gr Tat Domates Salçası 28.95 TL
Toz Şeker 27.95 TL
1 lt Teksüt Yağlı UHT Süt 28.95 TL
700 gr Torku Banada 89.95 TL
Cemalim Tam Yağlı Beyaz Peynir 269.95 TL
740 gr Seyidoğlu Tahin + Pekmez 89.95 TL
Ünal Tam Yağlı Beyaz Peynir 319.95 TL
Eko Yeşil Çizik Zeytin 119.95 TL
600 gr Teksüt Kaşar Peynir 129.95 TL
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400 gr Marmarabirlik Kuru Sele Zeytin 84.95 TL
200 gr Namet Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk 99.95 TL
90 gr İkbal Dilimli Dana Pastırma 124.95 TL
Coşkun Isıl İşlem Görmüş Sucuk 549.95 TL
Coşkun Macar Salam 499.95 TL
SuperFresh Rulo Börek Çeşitleri 62.95 TL
1000 gr SuperFresh Patates Çeşitleri 118.95 TL
Eko Siyah Zeytin 129.95 TL
1000 gr Sütaş Tava Yoğurt 76.95 TL
2 lt Sütaş Ayran 44.95 TL
250 gr Teksüt Beyaz Peynir - Süzme Peynir 39.95 TL
200 gr Sütaş Kaymaksız Yoğurt 9.95 TL
380 gr Tukaş Reçel Çeşitleri 29.95 TL
Tüm Gezen ve Organik Yumurtalarda %10 İndirim
750 gr Banvit Piliç Salam 54.95 TL
1000 gr Balküpü Harman Çay 109.95 TL
3 kg Balküpü Toz Şeker 99.95 TL
200 gr Lipton Bardak Poşet Çay 129.95 TL
320 gr Lipton Karadeniz Demlik Poşet Çay 89.90 TL
500 gr Mutlu Makarna Çeşitleri 11.95 TL
1000 gr Hasata Kırmızı Mercimek 34.95 TL
2000 gr Hasata Osmancık Pirinç 109.95 TL
Heinz Ketçap + Mayonez 77.95 TL
Calve Ketçap+ Mayonez 79.90 TL
750 gr Billur Tuz 147.95 TL
2.5 lt Çamlıca Gazoz Sade - Portakallı 34.95 TL
1 lt Lipton Ice Tea Çeşitleri 15.95 TL
Nescafe 10'lu Paket Çeşitleri 29.95 TL
1 lt Erikli 6'lı Su 49.95 TL
Sırma 6'lı Maden Suyu 35.95 TL
1 lt Doğanay Şalgam Suyu 19.95 TL
700 gr Eti Cicibebe Bisküvi 64.95 TL
Ülker Halley Çeşitleri 33.95 TL
Dove-Elidor-Pantene-Gliss-H&S Şampuan Çeşitleri 64.90 TL
Blendax Şampuan 59.90 TL
Hacı Şakir-Duru-Dalan 4'lü Banyo Sabunu 64.90 TL
Eyüp Sabri Tuncer Duş Jeli Çeşitleri 89.90 TL
3 lt Dalan-Fax Sabun Çeşitleri 44.95 TL
Palette Natural Saç Boyası Çeşitleri 89.90 TL
Garnier Nutrisse Saç Boyası Çeşitleri 119.90 TL
Nivea Micellar Makyaj Temizleme Suyu Çeşitleri 99.95 TL
Fairy Platinium Plus 40'lı Tablet 199.95 TL
1500 ml Fairy Bulaşık Deterjanı 89.95 TL
5 kg Omo Matik 139.95 TL
2.97 lt Perwoll Sıvı Deterjan Çeşitleri 139.95 TL
1440 ml Yumoş Konsantre Yumuşatıcı Çeşitleri 79.95 TL
Finish Quantum 80'li Tablet 329.95 TL
Finish Quantum Ultimate 65'li Tablet 329.95 TL
Papia Platinium 24'lü 4 Katlı Tuvalet Kağıdı 159.95 TL
1 lt Asperox Mavi Güç 59.95 TL
2700 ml ABC Sıvı Deterjan Çeşitleri 99.95 TL
Familia Natural 16'lı Kağıt Havlu 129.95 TL
Kotex Ultra Süper Eko Paket Çeşitleri 59.90 TL
Orkid Ultra Extra 4'lü Paket Çeşitleri 69.95 TL
1000 gr Duru Bulgur 29.95 TL
1000 gr Happy Sweet Baldo Pirinç 64.95 TL
1000 gr Happy Sweet Nohut 69.95 TL
1000 gr Happy Sweet Bulgur 24.95 TL
5 kg Happy Sweet Un 64.95 TL
1690 ml Persil Jel Deterjan 99 TL
5 lt Vernel Yumuşatıcı 109 TL
6 kg Happy Clean Matik 129.95 TL
1850 ml Domestos Ultra Çamaşır Suyu 39.90 TL
Çilek 59.95 TL
Can Erik 59.95 TL
Dallı Domates 24.95 TL
Patates 14.95 TL
Kuru Soğan 14.95 TL
Patlıcan 14.95 TL
Kıvırcık 9.95 TL
Havuç 16.95 TL
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.