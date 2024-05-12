12 May 2024 - 11:45- Ekonomi

Bu indirime kimse inanamıyor. Her kategoride fiyatlar aşağıya çekildi

Hayat pahalılığı sebebiyle marketlerdeki kampanyalar daha da yakından takip ediliyor. Bir market ise her kategoride yaptığı dev indirimle dikkatleri üstüne çekti. Vatandaş akın akın markete gitti.