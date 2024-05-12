Eksik primi olanlara emeklilik fırsatı: 10 Yıl erken emeklilik için onay verildi

Kısmi emeklilik için gereken şartlar oldukça detaylı. Özellikle eksik prim ödemesi bulunanlar için kısmi emeklilik imkanı sunuluyor. Bu kapsamda, 3600 gün (10 yıl) primi tamamlamak, 15 yıllık sigortalılık süresi ve kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaşını doldurmak gerekiyor. Bu şartlardan en az üçünün karşılanması gerekiyor. Şartlardan hangisinin en son tamamlandığına bağlı olarak, kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 yaşına kadar olan bir yaş şartı belirleniyor.

Kısmi emeklilik için gerekli olan 15 yıl ve 3600 gün prim süresi de önemli. Bu süreçte, tamamlama tarihine ve cinsiyete göre belirlenen yaş kademeleri dikkate alınıyor. Örneğin, 24.05.2002 – 23.05.2005 arası tamamlananlar için erkeklerde 56, kadınlarda 52 yaş gibi belirli yaş sınırları bulunuyor. Bağ-Kur sigortalıları için kısmi emeklilik süreci farklılık gösteriyor. Burada, 15 yıl yani 5400 gün prim ödemesi yeterli oluyor. Ancak, hesaplama yapılırken önemli bir tarih olan 1 Ekim 1999’a dikkat ediliyor ve bu tarihe göre yaş şartı belirleniyor.

Kısmi emeklilik hakkı olanlar için, prim borçlanması imkanı da gündeme gelebiliyor. Bazı kesimler için yaşa uygun olmasına rağmen eksik prim ödemesi durumu söz konusu olabiliyor. Bu durumda, prim borçlanması imkanının getirilmesi talep ediliyor.

Tüm bu koşullar ve süreçler dikkate alındığında, kısmi emeklilik hakkı birçok çalışan için önemli bir fırsat sunuyor. Ancak, başvuruda bulunacak olanların SGK’nın belirlediği şartları titizlikle incelemesi ve gereken koşulları sağlayıp sağlamadığını kontrol etmesi büyük önem taşıyor. Bu sayede, emeklilik planları daha sağlam bir zemine oturtulabilir ve kişilerin mali gelecekleri daha güvenli bir şekilde planlanabilir.