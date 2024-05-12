Para dolu çantayı camı kırarak çaldılar

İddiaya göre Mehmet Emin Çiçen, hafif ticari aracını park ettiği sırada 200 bin lirasını araçta unuttu. Sabaha karşı motosikletle aracın yanına gelen 2 şüpheliden biri motosikletten inerek, elindeki sopayla ticari aracın camını kırmaya çalıştı. Ardından kaldırım taşıyla aracın camını kırmayı başardı. Şüpheliler aracın içerisinde unutulan para dolu çantayı alarak, motosikletle olay yerinden uzaklaştı. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA