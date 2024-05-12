- Asayiş

Para dolu çantayı camı kırarak çaldılar

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İstanbul Sultanbeyli'de motosikletli 2 şüpheli, park halindeki ticari aracın camını kaldırım taşıyla kırdıktan sonra araçtaki 200 bin lira para olan çantayı alarak kayıplara karıştı

Para dolu çantayı camı kırarak çaldılar mask
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İddiaya göre Mehmet Emin Çiçen, hafif ticari aracını park ettiği sırada 200 bin lirasını araçta unuttu. Sabaha karşı motosikletle aracın yanına gelen 2 şüpheliden biri motosikletten inerek, elindeki sopayla ticari aracın camını kırmaya çalıştı. Ardından kaldırım taşıyla aracın camını kırmayı başardı. Şüpheliler aracın içerisinde unutulan para dolu çantayı alarak, motosikletle olay yerinden uzaklaştı. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 

Kaynak: DHA

# Gelen, Polis

12 May 2024 - 10:47 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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