Sel faciası: 300 kişi hayatını kaybetti

Afganistan’da şiddetli yağış hayatını olumsuz etkiliyor. Şiddetli yağış sebebiyle yaşanan sel faciasında 300 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

WFP Afganistan Ofisi’nden yapılan açıklamada, “Afganistan'ı kasıp kavuran sel felaketi Baglan'da 300'den fazla kişinin ölümüne ve 1000'den fazla evin yıkılmasına yol açtı. Bu, alışılmadık derecede şiddetli yağışlar nedeniyle son birkaç hafta içinde meydana gelen birçok selden biri oldu” denildi.

Kaynak: DHA