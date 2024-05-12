12 May 2024 - 10:26- Ekonomi G:

Emeklilere müjdeli haber: Artık tüm ürünler 81 ilde yüzde 30 indirimli satılacak

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Emeklileri sevindirecek bir haber geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK), Bağkur ve Emekli Sandığı’ndan emekli olan herkes, artık tüm ürünlerde yüzde 30 indirimle alışveriş yapabilecek.

Emeklilere müjdeli haber: Artık tüm ürünler 81 ilde yüzde 30 indirimli satılacak mask
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Son dönemde yaşanan enflasyon ve KDV artışları, teknolojik ürünlere erişimi zorlaştırmıştı. Bu durumdan etkilenmemeleri için hükümet, özel bir düzenleme getirdi.

Yeni düzenlemeyle, öğrencilere tanınan vergisiz telefon alım hakkı, artık emeklilere de sağlanacak. Böylece, emekliler telefon alımlarında yüzde 30 indirimden faydalanabilecekler.

Bu uygulama sayesinde emekliler, iletişim ihtiyaçlarını daha kolay ve ekonomik bir şekilde karşılayabilecekler. Ayrıca, dijital dünyaya erişimleri de kolaylaşacak. İnternet ve mobil cihazlar aracılığıyla bilgiye erişme, iletişim kurma ve çeşitli işlemleri online olarak gerçekleştirme imkanları artacak.

Hükümetin amacı, emeklilerin yaşamını kolaylaştırmak ve maddi açıdan rahatlamalarını sağlamak. Bu düzenlemeyle birlikte, emeklilerin hayat kalitesinin artması hedefleniyor.

Müjdeli haber, milyonlarca emekliyi sevindirdi. Sosyal medyada birçok emekli, bu düzenlemenin kendileri için önemli olduğunu ve hayatlarını kolaylaştıracağını belirten yorumlar yapıyor.

İndirimden yararlanmak isteyen emekliler, emekli kimlik belgeleriyle birlikte elektronik mağazalara veya online satış sitelerine başvurabilirler. Bu adım, emeklilerin alım gücünü artırarak, yaşam standartlarını yükseltmeyi amaçlıyor.

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12 May 2024 - 10:26 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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Emeklilere müjdeli haber: Artık tüm ürünler 81 ilde yüzde 30 indirimli satılacak mask
Emeklilere müjdeli haber: Artık tüm ürünler 81 ilde yüzde 30 indirimli satılacak
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