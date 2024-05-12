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Başkan Özçelik Anneler Gününü kutladı

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Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Anneler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Özçelik, “Dürüstlüğü ve ahlaklı olmayı öğreten annelerimize hak ettikleri sevgiyi, saygıyı her daim göstermek, en öncelikli sorumluluğumuzdur” dedi.

Başkan Özçelik Anneler Gününü kutladı mask
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Her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanan Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, şu ifadelere yer verdi; “Annelerimiz, en kıymetli varlıklarımız, yaşamımız boyun sığındığımız en güvenli limandır. Karşılıksız sevgileri ve sınırsız fedakârlıklarıyla hayatımıza yön vererek şekillendiren saygıdeğer annelerimizin hakkı ödenemez. Dürüstlüğü ve ahlaklı bireyler olmayı öğreten annelere hak ettikleri sevgiyi, saygıyı her daim göstermek, öncelikli sorumluluğumuzdur. Bizlere aktardıkları tecrübeleriyle, hangi yaşta olursak olalım yarınlara umutla bakmayı, zorluklarla mücadele etmeyi onlardan öğrendik. Başımızın tacı olan annelerimiz, sevginin en yücesine layıktır. Sırdaşımız, dayanağımız, en büyük güç kaynağımız annelerimizin değeri, herhangi bir kıymet ile ölçülemez. Onları kırmayalım, üzmeyelim. Bu vesileyle, fedakârlığın simgesi, karşılıksız sevgileriyle evlatlarının dünyasına ışık tutan tüm kadınlarımızın Anneler Günü’nü kutluyor, saygı ve sevgilerimi iletiyorum.”

Kaynak: Haber Merkezi

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12 May 2024 - 10:12 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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