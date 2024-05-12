12 May 2024 - 09:56- Ekonomi G:

Aylık 12.540 TL taksitle evinizi alın! Ev almak isteyenlere güncel konut kredi tablosu!

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Mayıs ayının ortalarına doğru yaklaşırken, konut kredisi almayı planlayanlar için aylık ödeme taksitlerini belirleme süreci hızla devam ediyor. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun 23 Mayıs Perşembe günü açıklayacağı faiz kararı öncesinde, konut kredisi faiz oranları ve ödeme tabloları dikkatle inceleniyor.

Aylık 12.540 TL taksitle evinizi alın! Ev almak isteyenlere güncel konut kredi tablosu! mask
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Güncel Faiz Oranlarına Göre Konut Kredisi Hesaplamaları

11 Mayıs itibarıyla güncel konut kredisi faiz oranlarına göre yapılan hesaplamalara göre, 120 ay vadeli olarak 400.000 TL kredi çeken bir kişinin aylık ödeyeceği taksit miktarları şu şekilde sıralanıyor:

400.000 TL Konut Kredisi Yüzde 3.05 Faizle Alınırsa Aylık Taksit: 12.540,85 TL
400.000 TL Konut Kredisi Yüzde 3.15 Faizle Alınırsa Aylık Taksit: 12.912,39 TL
400.000 TL Konut Kredisi Yüzde 3.34 Faizle Alınırsa Aylık Taksit: 13.624,30 TL
400.000 TL Konut Kredisi Yüzde 3.55 Faizle Alınırsa Aylık Taksit: 14.419,25 TL
400.000 TL Konut Kredisi Yüzde 3.90 Faizle Alınırsa Aylık Taksit: 15.759,84 TL
400.000 TL Konut Kredisi Yüzde 4.23 Faizle Alınırsa Aylık Taksit: 17.038,11 TL
400.000 TL Konut Kredisi Yüzde 4.29 Faizle Alınırsa Aylık Taksit: 17.271,74 TL
400.000 TL Konut Kredisi Yüzde 4.35 Faizle Alınırsa Aylık Taksit: 17.505,70 TL
400.000 TL Konut Kredisi Yüzde 4.49 Faizle Alınırsa Aylık Taksit: 18.052,81 TL
400.000 TL Konut Kredisi Yüzde 4.59 Faizle Alınırsa Aylık Taksit: 18.444,54 TL
400.000 TL Konut Kredisi Yüzde 4.91 Faizle Alınırsa Aylık Taksit: 19.702,59 TL
Güncel Faiz Oranları Nereden Bulunur?

Konut kredisi faiz oranları bankadan bankaya ve kredi miktarına göre değişkenlik göstermektedir. Güncel faiz oranlarına ve koşullarına ulaşmak için bankaların resmi internet sitelerinde yer alan konut kredisi sayfaları takip edilebilir veya banka şubelerinden bilgi alınabilir. Ayrıca, bankaların müşteri hizmetleri numaraları üzerinden de detaylı bilgi almak mümkündür.

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12 May 2024 - 09:56 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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