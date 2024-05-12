Ezgi Mola'dan kötü haber

Uzun yıllardır ekranların sevilen ismi olan ünlü oyuncu Ezgi Mola alışveriş yaparken basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Son olarak Masumlar Apartmanı dizisindeki muhteşem performansıyla herkesin beğenisini kazanan Mola, çocuğuyla ilgilenmek istediği için uzun bir süre ekranlarda olmayacağını söyledi.

Mola konuyla ilgili basın mensuplarına "Çocuğumla ilgilenmek istiyorum, özlüyorum ama yapacak bir şey yok. Çocuğumla olan zamanların daha değerli" dedi. Hayranları bu haber karşısında adeta kahroldu.

Kaynak: Haber Merkezi