- Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı

ABONE OL Google News Sayfamız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tüm annelerin Anneler Günü'nü tebrik ediyor, ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anneler Günü vesilesi ile sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Tüm annelerin Anneler Günü'nü tebrik ediyor, ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Sevgi, merhamet ve fedakarlık gibi güzel hasletlerin örnekleri olarak annelerimiz, hayatımızın en değerli hazineleridir. Başta aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli şehit anneleri olmak üzere, bu eşsiz hazineye sahip çıkmalı, annelerimize verdiğimiz kıymeti her fırsatta en güzel şekilde göstermeliyiz. Bir annenin evladına olan merhametiyle mukayese edilebilecek derecede çok az insani duygu vardır. Annelerimize teşekkür etmekle kalmayıp hayatımız üzerindeki etkilerini de hatırlamak için bugün çok anlamlı bir fırsattır. Cenneti annelerin ayakları altında gören inancın mensupları olarak yüklendiğimiz sorumlulukları ve görevleri ifa ederken, annelerimizin hayır dualarının en önemli güç kaynaklarımızdan biri olduğunu unutmamalıyız" ifadelerini kullandı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı

Kaynak: DHA

# Bir, Sosyal, günü, Cumhurbaşkanı Erdoğan

12 May 2024 - 09:40 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Korkunç kaza! Emniyet şeridindeki vince turist taşıyan minibüs çarptı: 3 yaralı mask
Korkunç kaza! Emniyet şeridindeki vince turist taşıyan minibüs çarptı: 3 yaralı
Feci kaza! 15 yaşında inşaatta çalışan çocuğun başına briket düştü mask
Feci kaza! 15 yaşında inşaatta çalışan çocuğun başına briket düştü
Kolunu kaptırdı! Kıyma makinesiyle hastaneye kaldırıldı mask
Kolunu kaptırdı! Kıyma makinesiyle hastaneye kaldırıldı
Korkunç kaza! Kontrolden çıkan otomobil takla atarak devrildi: 1 ölü, 7 yaralı mask
Korkunç kaza! Kontrolden çıkan otomobil takla atarak devrildi: 1 ölü, 7 yaralı
Feci şekilde can verdi! İnşaat işçisi 23'üncü kattan düştü mask
Feci şekilde can verdi! İnşaat işçisi 23'üncü kattan düştü
Feci son! Yola çıkan köpeğe çarpmamak için istinat duvarına çarptı mask
Feci son! Yola çıkan köpeğe çarpmamak için istinat duvarına çarptı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber