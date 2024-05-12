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Sağanak yağış ve fırtına fena vurdu. Cadde ve yolları su bastı

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Tokat'ın Zile ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak, sele neden oldu, birçok ev ve iş yerlerini su bastı.

Sağanak yağış ve fırtına fena vurdu. Cadde ve yolları su bastı mask
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Tokat’ın Zile ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak, sele yol açtı; birçok ev ve iş yerini su bastı. Sağanak nedeniyle, yollar su ile kaplandı. İlçe merkezinde su seviyesi kaldırımlara kadar yükseldi. Cumhuriyet, Dinçerler ve Amasya caddelerinde seyir hakindeki araç sürücüleri, zor anlar yaşadı. Zile Belediyesi ekipleri, tıkanan rögarları açmak ve yağmur sularını tahliye etmek için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

# araç

12 May 2024 - 09:15 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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