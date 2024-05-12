Apartman dairesinde yılan paniği!

Bir apartmanın zemin katında bulunan eve giren yılanı gören apartman sakinleri durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yılanı yakalayarak bir çuvalın içerisine koydu. Yılan daha sonra ekipler tarafından doğal ortamına salındı.

Kaynak: DHA