12 May 2024 - 08:43- Gündem G:

Apartman dairesinde yılan paniği!

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Mersin'de korku dolu anlar yaşandı. Erdemli ilçesinde bir eve yılan girdi. Ev sahibinin ihbarı üzerine eve gelen itfaiye ekipleri, yılanı yakalayıp doğaya bıraktı.

Apartman dairesinde yılan paniği! mask
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Bir apartmanın zemin katında bulunan eve giren yılanı gören apartman sakinleri durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yılanı yakalayarak bir çuvalın içerisine koydu. Yılan daha sonra ekipler tarafından doğal ortamına salındı. 

Kaynak: DHA

# Bir, Gelen

12 May 2024 - 08:43 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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