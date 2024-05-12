Suç örgütüne operasyon: 29 şüpheli yakalandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, geçtiğimiz 13 Şubat'ta U.Ö.'nün lideri olduğu silahlı organize suç örgütüne operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 41 şüpheliden 13'ü tutuklandı.
29 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
KOM ekipleri, aynı örgüte yönelik yeniden operasyon düzenledi. Dün özel harekat polislerinin de desteğiyle düzenlenen eş zamanlı operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 4 tabanca, 9 şarjör, 1 ruhsatsız tüfek, bin 250 adet 9 mm çapta fişek, 1 pala, 550 paket gümrük kaçağı tütün ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.