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Sokak ortasında yeni doğmuş bebek bulundu

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kundakta sokağa terk edilmiş halde bulunan bebek bulundu. Yeni doğduğu anlaşılan erkek bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Sokağa bırakan kişinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Sokak ortasında yeni doğmuş bebek bulundu mask
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İddiaya göre sokaktan geçenler, bebek ağlama sesi duydu. Çevreye baktıklarında bir binanın bahçe duvarının kenarında kundak içerisinde soğuk havada terk edilmiş bebek bebek gören çevre sakinleri durumu durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. üzerine, yeni doğduğu belirlenen erkek bebek, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yeni doğan yoğun bakımında müşahedeye alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri bölgede inceleme yaparken, bebeği bırakan kişinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

# Bir, sağlık, Polis, acil

12 May 2024 - 08:15 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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