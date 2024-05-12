Traktörün altında kalan bekçi feci şekilde can verdi

Gece bekçisi olduğu öğrenilen Orhan Baş, tarla sürerken devrilen traktörün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Baş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Baş'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA