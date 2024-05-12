- Asayiş

Traktörün altında kalan bekçi feci şekilde can verdi

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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan gece bekçisi Orhan Baş (27), hayatını kaybetti.

Traktörün altında kalan bekçi feci şekilde can verdi mask
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Gece bekçisi olduğu öğrenilen Orhan Baş, tarla sürerken devrilen traktörün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Baş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Baş'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Kaynak: DHA

# sağlık, ilgili, Hastane

12 May 2024 - 08:05 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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