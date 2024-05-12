Hemzemin geçitte feci kaza. Yolcu treni ile otomobil çarpıştı

Sivas- Malatya seferini yapan yolcu treni, hemzemin geçitte kapalı bariyerden geçmeye çalışan Alper Efe E. Yönetimindeki otomobile çarparak yaklaşık 100 metre sürükledi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Ehliyetsiz olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü Alper Efe E. kaza yerinde hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. (DHA)

Kaynak: DHA