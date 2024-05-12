- Asayiş

Hemzemin geçitte feci kaza. Yolcu treni ile otomobil çarpıştı

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Malatya'da hemzemin geçitte yolcu treninin çarpıp sürüklediği otomobilin ehliyetsiz sürücüsü Alper Efe E. (17) hayatını kaybetti.

Hemzemin geçitte feci kaza. Yolcu treni ile otomobil çarpıştı mask
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Sivas- Malatya seferini yapan yolcu treni, hemzemin geçitte kapalı bariyerden geçmeye çalışan Alper Efe E. Yönetimindeki otomobile çarparak yaklaşık 100 metre sürükledi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Ehliyetsiz olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü Alper Efe E. kaza yerinde hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. (DHA)

Kaynak: DHA

# sağlık, kaza, Otomobil, ilgili

12 May 2024 - 07:55 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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