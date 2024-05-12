Vahşi cinayet: 5 gün önce işine başlayan kurye sokak ortasında öldürüldü

Bir zincir restoranda kurye olarak çalışan Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi Ata Emre Akman, sipariş bıraktığı bir adresten dönerken motosikletinin önü E.Ö. tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle kesildi. E.Ö., Akman'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

E.Ö. olayın ardından kaçtı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Akman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çalışma başlatan polis, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden kimliği tespit edilen E.Ö., ailesiyle yaşadığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı. E.Ö. ve saklanmasına yardımcı olduğu ileri sürülen babası O.Ö., gözaltına alındı. Kasten yaralama ve tehditten 6 ayrı suç kaydı bulunan E.Ö. ve babası, polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. E.Ö., çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, babası serbest bırakıldı.

25 BIÇAK DARBESİ

Yapılan incelemede Ata Emre Akman'ın vücuduna 25 bıçak darbesi aldığı belirlendi. Bu bıçak darbelerinden 20'sinin ölümcül olarak değerlendirildiği bildirildi. Akman'ın söz konusu restoran zincirinde 5 gün önce işe başladığı öğrenildi.

Kaynak: DHA