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Sokak ortasına valiz bırakıldı; fünye ile patlatıldı

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Yalova'nın en işlek caddelerinden Gazipaşa’da yol kenarına bırakılan sahipsiz valiz endişe yarattı. Bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatılan valizden eşya çıktı.

Sokak ortasına valiz bırakıldı; fünye ile patlatıldı mask
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Yalova'nın kentin işlek caddelerinden Gazipaşa’da yol kenarında sahipsiz valiz gören vatandaşlar, endişelenerek ihbarda bulundu. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı. Ardından valizi inceleyen bomba imha uzmanı, yerleştirilen fünye ile kontrollü şekilde patlattı. Valizden kıyafetler çıkarken yaşananları uzaktan izleyen vatandaşlar da derin bir nefes aldı. Yol yeniden araç ve yaya trafiğine açılırken, valiz ve içerisinden çıkan kıyafetler incelenmek üzere emniyete götürüldü. Valizin sahibinin bulunması için çalışma başlatıldı. 

Kaynak: DHA

# Bir, araç, gazipaşa, Polis

12 May 2024 - 07:25 - Gündem

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