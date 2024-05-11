11 May 2024 - 23:34- Spor G:

Arda Güler müthiş bir gol attı

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Arda Güler, Real Madrid formasıyla Granada deplasmanında ilk yarının sonunda farkı 2'ye çıkartan golü kaydetti.

Arda Güler müthiş bir gol attı mask
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Real Madrid, İspanya La Liga’nın 35’inci haftasında deplasmanda Granada’yı 4-0 mağlup etti. İlk 11 başladığı karşılaşmada 90 dakikada forma giyen milli oyuncu Arda Güler, Real Madrid’in 2’nci golünü kaydetti.

Arda Güler müthiş bir gol attı

İspanya La Liga’nın 35’inci haftasında Real Madrid deplasmanda Granada’nın konuğu oldu. Yeni Los Carmenes Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Pablo Gonzalez düdük çaldı. Geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan eden Real Madrid, karşılaşmayı 4-0 kazandı. Madrid forması giyen milli oyuncu Arda Güler karşılaşmada 90 dakika süre alırken, takımının 2’nci golünü de kaydeden isim oldu. Eflatun-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 38’inci dakikada Fran Garcia, 45+2’nci dakikada Arda Güler ile 49 ve 58’inci dakikada Brahim Diaz kaydetti. Bu sonucun ardından ligde üst üste 8’inci galibiyetini alan Real Madrid puanını 90’a çıkarırken, Granada ise 21 puanda kaldı. Bu müsabaka ile birlikte üst üste 3’üncü kez 11’de başlayan Arda Güler, İspanya La Liga’da çıktığı 8’inci karşılaşmada 3’üncü golünü kaydetmiş oldu.

Kaynak: DHA

# arda güler, gol, etti, Real Madrid

11 May 2024 - 23:34 DHA İstanbul- Spor

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