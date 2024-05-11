11 May 2024 - 23:08- Gündem G:

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı; araçlardan biri cayır cayır yandı

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Ankara'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobil alev aldı, 2 kişi yaralandı.

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı; araçlardan biri cayır cayır yandı
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı; araçlardan biri cayır cayır yandı
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan otomobil alev aldı. 2 kişinin yaralandığı kazada otomobildeki yangın itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı; araçlardan biri cayır cayır yandı

Kaza, akşam saatlerinde Çubuk-Ankara yolu Esenboğa Havalimanı Kavşağı’nda meydana geldi. Çubuk’tan Ankara istikametine giden Nevzat S. (28) yönetimindeki 34 GOJ 525 plakalı hafif ticari araç ile Osman S. (18) yönetimindeki18 AAR 776 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada iki sürücü de yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle otomobil alev aldı. Çevrede bulunan vatandaşlar, araçta çıkan yangına ilk müdahaleyi yangın tüpleriyle yaptı. Ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale geldi. Yaralılar ise ambulanslarla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı; araçlardan biri cayır cayır yandı

Kaynak: DHA

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11 May 2024 - 23:08 DHA Ankara- Gündem

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