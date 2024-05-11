11 May 2024 - 22:01- Gündem G:

Alanya iskelede yangın!

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Alanya iskelede bulunan tur teknesi, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Alanya iskelede yangın!
Alanya iskelede yangın!
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Çarşı mahallesi rıhtım caddesi çay bahçesi altı Alpler-1 adlı teknede henüz sebebi bilinmeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. 

Alanya Balıkçı Barınağı'nda demirli tur teknesinin bar ve motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, önce tekne çalışanları müdahale etti.

İhbar üzerine bölgeye gelen sahil güvenlik ile itfaiye ekiplerinin karadan ve denizden müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Dumandan etkilenen bir kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın nedeniyle tekne kullanılamaz hale geldi.

Alanya iskelede yangın!

Kaynak: AA

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11 May 2024 - 22:01 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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