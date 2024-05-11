11 May 2024 - 21:55- Spor G:

Alanyaspor, Beşiktaş maçı için hazır

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Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın evinde Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı

11 May 2024 - 21:55 AA Antalya- Spor

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