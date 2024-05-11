11 May 2024 - 21:47- Magazin G:

Çağla Şıkel kendini 11 saat boyunca kulübeye kapattı!

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Çağla Şıkel, karanlık inzivaya çekilerek kendini 11 saat boyunca bir kulübeye kapattı. Şıkel'in kulübeden çıktıktan sonra verdiği tepkiler gündeme bomba gibi düştü.

Çağla Şıkel kendini 11 saat boyunca kulübeye kapattı! mask
Çağla Şıkel kendini 11 saat boyunca kulübeye kapattı!
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Ünlü model Çağla Şıkel, 2008 yılında hayatını birleştirdiği oyuncu ve şarkıcı Emre Altuğ'dan 2015'te boşanmıştı. Bu ilişkiden Kuzey ve Uzay adında iki çocuğu olan Şıkel, geçtiğimiz sene gönlünü avukat Nail Gönenli'ye kaptırmıştı. Ancak Şıkel aradığı mutluluğu bulamamış, ikilinin ilişkisi önceki aylarda sonlanmıştı. 45 yaşındaki manken,  son dönemlerde korkularını yenmek adına yöneldiği meditasyonlarla adından söz ettirmeye başladı. Geçtiğimiz yaz soğuk korkusunu yenmek için buz dolu fıçıya girerek adeta bir akım başlatan Şıkel, ardından karanlık inzivaya çekilmiş ve gözleri 3 gün boyunca bantla kapalı şekilde kaldı.

Çağla Şıkel kendini 11 saat boyunca kulübeye kapattı!

Ünlü isim, son olarak ise kendini Kırklareli’nde karanlık bir kulübeye kapatarak; yemek yemeyip, su içmemeden 11 saat boyunca orada kaldı. Kulübeden çıktığı anları 4.5 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından paylaşan Şıkel, şu ifadeleri kullandı:Karanlık inzivada da yaşadığım aynı hissi yaşadım. Kapı kapanır kapanmaz 'ne zaman açılacak?' diye düşünen zihnimden kurtulmam birkaç saniyemi aldı ve sadece nefesime odaklandım. Meditasyon yapıp yapmadığımı dahi bilmiyorum ki... Meditasyonun zaten kendi kendine olduğu, gözümü açsam da zifiri karanlık, ben, en derinlerim ve nefesim arasında geçen 11 saat... Bir gece öncesinden son yemeğimi 18:30 gibi yiyip, 24 saati yemek yemeden ve su içmeden tamamladım.

Çağla Şıkel kendini 11 saat boyunca kulübeye kapattı!

"Aynı zamanda vücudumun kendini yenilemesine fırsat tanıdığım büyülü saatler... Kendime hiç bu kadar yaklaştığımı hissetmemiştim. Hiç kimsesiz, hiçbir şeysiz ve zamansız olma hali... Kimi zaman bir cenin gibi kıskıvrak, kimi zaman genişleyen kabına sığmayan yaşamın kendisiydim. Ah o kuş sesleri... Bir an bile susmadılar, 'buradayız, seni bekliyoruz' der gibi. En derin, en uzun kendimle baş başa kalışımdı. Yine kelimelere dökmekte başarısız olduğun bir deneyim..."

9 odalı süper lüks bir villada oturan ünlü mankenin bu yaklaşımı sosyal medyada tartışma konusu oldu. Şıkel'in paylaşımına; takipçilerinden yorum yağdı.

Kaynak: CNNTURK

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11 May 2024 - 21:47 - Magazin

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